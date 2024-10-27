Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рагозин: Чимаев психологически сломал Уиттакера

Рагозин: Чимаев психологически сломал Уиттакера
Хамзат Чимаев
Комментарии

Российский средневес ММА, выступающий в лиге RCC Михаил Рагозин прокомментировал победу популярного средневеса UFC Хамзата Чимаева над экс-чемпионом в этом дивизионе Робертом Уиттакером.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

«Как и ожидалось, что первый натиск Хамзата будет очень сильный, и если бы Уиттакер пережил первый-второй раунд, то он мог бы найти ключи к победе.

Видимо, Уиттакер сломался от натиска. Хамзат очень мощно борется, видимо, Уиттакер подломился чисто психологически», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в соглавном событии турнира UFC 308 удушающим приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
Все результаты турнира UFC 308 с главным боем Топурия — Холлоуэй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android