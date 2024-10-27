Рагозин: Чимаев психологически сломал Уиттакера

Российский средневес ММА, выступающий в лиге RCC Михаил Рагозин прокомментировал победу популярного средневеса UFC Хамзата Чимаева над экс-чемпионом в этом дивизионе Робертом Уиттакером.

«Как и ожидалось, что первый натиск Хамзата будет очень сильный, и если бы Уиттакер пережил первый-второй раунд, то он мог бы найти ключи к победе.

Видимо, Уиттакер сломался от натиска. Хамзат очень мощно борется, видимо, Уиттакер подломился чисто психологически», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в соглавном событии турнира UFC 308 удушающим приёмом в первом раунде.