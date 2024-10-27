Макс Холлоуэй: ребята, скоро вы увидите меня снова

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, несмотря на тяжёлое поражение в бою с действующим чемпионом в этом дивизионе Илией Топурией, заявил о том, что намерен вернуться как можно быстрее.

«Ребята, скоро вы увидите меня снова в октагоне. Это были не похороны, я вам обещаю», — сказал Холлоуэй во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC 308.

Напомним, 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) Холлоуэй потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Топурии в главном событии турнира UFC 308 и прервал серию из трёх побед. Для Топурии эта была первая защита его титула.