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Макс Холлоуэй: ребята, скоро вы увидите меня снова

Макс Холлоуэй: ребята, скоро вы увидите меня снова
Макс Холлоуэй
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, несмотря на тяжёлое поражение в бою с действующим чемпионом в этом дивизионе Илией Топурией, заявил о том, что намерен вернуться как можно быстрее.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Ребята, скоро вы увидите меня снова в октагоне. Это были не похороны, я вам обещаю», — сказал Холлоуэй во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC 308.

Напомним, 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) Холлоуэй потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Топурии в главном событии турнира UFC 308 и прервал серию из трёх побед. Для Топурии эта была первая защита его титула.

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