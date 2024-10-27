Хамзат Чимаев объяснил своё скромное поведение в неделю боя на UFC 308

Один из ведущих средневесов UFC Хамзат Чимаев объяснил во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC 308, почему он вёл себя скромно на протяжении всей недели до боя с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

«Всё потому, что моим оппонентом был Роберт Уиттакер. Он очень уважительно относился ко мне.

Если кто-то с уважением относится ко мне, то я буду в 10 раз более уважительным к нему. Но если он будет проявлять неуважение, я становлюсь очень опасным парнем для него», — сказал Чимаев.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде. Этот поединок стал соглавным событием турнира UFC 308, который проходил 26 октября в Абу-Даби.