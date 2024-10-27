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«Какого чёрта он произнёс моё имя?!» Адесанья отреагировал на вызов Шары Буллета

«Какого чёрта он произнёс моё имя?!» Адесанья отреагировал на вызов Шары Буллета
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья отреагировал на вызов непобеждённого российского бойца Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Не произноси моё имя своим чёртовым ртом (улыбается). Что я такого, блин, сделал [что ты решил меня вызвать]? Какого чёрта он вызвал меня?» — сказал Адесанья на своём YouTube-канале FreeStylebender.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Шарабутдином и представителем Армении Арменом Петросяном.

Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда. Для Шары эта победа стала четвёртой подряд в североамериканской лиге.

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