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Дана Уайт назвал следующего соперника Илии Топурии

Дана Уайт назвал следующего соперника Илии Топурии
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Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника действующего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«Мы не собираемся отказывать Волкановски. Он был тем парнем, который выручал нас в трудные минуты. Мы не откажем Алексу в этом поединке», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера состоялся бой между Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом в третьем раунде.

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