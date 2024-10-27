Дана Уайт назвал следующего соперника Илии Топурии

Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника действующего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«Мы не собираемся отказывать Волкановски. Он был тем парнем, который выручал нас в трудные минуты. Мы не откажем Алексу в этом поединке», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера состоялся бой между Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом в третьем раунде.