Шон Стрикленд: эй, криптомошенник, возвращайся в ОАЭ и жди. Я следующий претендент

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд обратился к топовому и непобеждённому чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву. Американский боец сказал Борзу, чтобы тот ждал своего момента подраться за титул, поскольку в начале 2025 года он будет драться с обладателем чемпионского пояса Дрикусом дю Плесси.

«[Хамзат] Пойми одну вещь — я следующий в очереди [на титул]. Это было сказано [Даной Уайтом], это было написано. В январе-феврале мы с Дрикусом дю Плесси подерёмся.

Возвращайся в Чечню и подожди несколько месяцев. Извини, в ОАЭ. Тебе ведь запрещено находиться в Чечне. Эй, криптомошенник, жди [своего шанса]», — написал Шон на своей странице в социальных сетях.