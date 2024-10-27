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Дана Уайт: я бы включил нокаут Шары в бою с Арменом в топ-3 своих любимых

Дана Уайт: я бы включил нокаут Шары в бою с Арменом в топ-3 своих любимых
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о нокауте непобеждённого российского бойца Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в бою с армянским бойцом Арменом Петросяном.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян

«Я бы включил нокаут Шары в топ-3 своих любимых. Вот почему мы дали ему бонус за выступление вечера. Это одна из самых крутых вещей, что я видел», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Бой между Шарой и Арменом состоялся на турнире UFC 308, который прошёл в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние завершилось победой Магомедова нокаутом бэкфистом на последних секундах второго раунда.

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