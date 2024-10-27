Дана Уайт: я бы включил нокаут Шары в бою с Арменом в топ-3 своих любимых

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о нокауте непобеждённого российского бойца Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в бою с армянским бойцом Арменом Петросяном.

«Я бы включил нокаут Шары в топ-3 своих любимых. Вот почему мы дали ему бонус за выступление вечера. Это одна из самых крутых вещей, что я видел», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Бой между Шарой и Арменом состоялся на турнире UFC 308, который прошёл в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние завершилось победой Магомедова нокаутом бэкфистом на последних секундах второго раунда.