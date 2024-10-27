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Дана Уайт: мы планируем делать бой Двалишвили — Нурмагомедов следующим

Дана Уайт: мы планируем делать бой Двалишвили — Нурмагомедов следующим
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен намерен организовать поединок между действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

«Планируем ли мы делать бой Двалишвили — Нурмагомедов следующим? Безусловно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября в «Сфере» (Лас-Вегас, США) на турнире UFC 306, Мераб Двалишвили разделил октагон с тогдашним чемпионом UFC в категории до 61 кг американцем Шоном О'Мэлли. Поединок завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей.

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