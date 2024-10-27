Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт ответил, будет ли следующим соперником Шары Буллета боец из топ-15

Дана Уайт ответил, будет ли следующим соперником Шары Буллета боец из топ-15
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли следующим соперником известного и непобеждённого российского бойца Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, боец из топ-15 среднего дивизиона UFC.

«Будет ли следующим соперником Шары боец из топ-15 среднего веса? Я не знаю. Мы вернёмся в офис на следующей неделе [и обсудим]. Он выглядел невероятно [в бою с Арменом]. Шара побил жёсткого парня и сделал это в зрелищной манере. Мой ответ, вероятно, да», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 308.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Шарабутдином и представителем Армении Арменом Петросяном.

Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда. Для Шары эта победа стала четвёртой подряд в североамериканской лиге.

Материалы по теме
«Какого чёрта он произнёс моё имя?!» Адесанья отреагировал на вызов Шары Буллета
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android