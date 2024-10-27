Чимаев: если Уиттакер переводил дю Плесси, то бой со мной для него будет салам алейкум

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев высказался о вероятном поединке с действующим обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Что касается боя с дю Плесси. Вы видели, как я побил Роба и как это сделал он? Он его переводил, а если Роб проводил ему тейкдаун, то против меня это будет салам алейкум», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Хамзат Чимаев задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).