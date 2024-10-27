Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев: если Уиттакер переводил дю Плесси, то бой со мной для него будет салам алейкум

Чимаев: если Уиттакер переводил дю Плесси, то бой со мной для него будет салам алейкум
Комментарии

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев высказался о вероятном поединке с действующим обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Что касается боя с дю Плесси. Вы видели, как я побил Роба и как это сделал он? Он его переводил, а если Роб проводил ему тейкдаун, то против меня это будет салам алейкум», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Хамзат Чимаев задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Материалы по теме
Шон Стрикленд: эй, криптомошенник, возвращайся в ОАЭ и жди. Я следующий претендент
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android