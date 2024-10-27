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Дрикус дю Плесси: не могу дождаться того, чтобы забрать у Хамзата нолик в графе поражений

Дрикус дю Плесси: не могу дождаться того, чтобы забрать у Хамзата нолик в графе поражений
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси обратился к топовому и непобеждённому чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

«Мне действительно жаль Роба. Он казался очень подготовленным, но это была бойцовская игра, в которую очень хорошо сыграл Хамзат. Как бы то ни было, я не могу дождаться того, чтобы забрать у Чимаева нолик в графе поражений», — написал Дрикус на своей странице в социальных сетях.

Хамзат Чимаев задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, он одержал восьмую победу в североамериканской лиге.

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