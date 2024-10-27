Дрикус дю Плесси: не могу дождаться того, чтобы забрать у Хамзата нолик в графе поражений

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси обратился к топовому и непобеждённому чеченскому бойцу Хамзату Чимаеву.

«Мне действительно жаль Роба. Он казался очень подготовленным, но это была бойцовская игра, в которую очень хорошо сыграл Хамзат. Как бы то ни было, я не могу дождаться того, чтобы забрать у Чимаева нолик в графе поражений», — написал Дрикус на своей странице в социальных сетях.

Хамзат Чимаев задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, он одержал восьмую победу в североамериканской лиге.