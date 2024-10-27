Шара Буллет: Адесанье надо завершить карьеру, чтобы от меня скрыться

Известный и непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вновь заявил о желании подраться с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Я гнался за Исраэлем ещё в Китае, когда дрался по кикбоксингу. Он перешёл в ММА. Я тоже теперь здесь и захватил эти берега. Этот октагон — мой корабль. И тот, кто входит в него, я беру его на абордаж. Говорят, Адесанья лучший ударник. Но я здесь и считаю себя лучшим в стойке. Я готов подраться с ним и в Макао, и в Саудовской Аравии, если UFC захочет.

Я для того в ММА, чтобы дарить фанатам яркие моменты. Мне без разницы, с кем драться, я не бегу впереди паровоза. Адесанья от меня не скроется. Ему надо завершить карьеру для этого. Я рано или поздно настигну его», — сказал Шарабутдин на пресс-конференции после турнира UFC 308.