Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев: когда я схватил Уиттакера, то почувствовал, как что-то хрустит

Хамзат Чимаев: когда я схватил Уиттакера, то почувствовал, как что-то хрустит
Комментарии

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев высказался о том, что сломал челюсть бывшему обладателю чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцу Роберту Уиттакеру.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

«Да, мне показали фото [его челюсти]. Но я и в бою почувствовал, что у него что-то не так с челюстью. Я сожалею об этом. Я, конечно, не хотел ломать ему челюсть, но это моя работа — причинять оппоненту боль. Когда я его схватил, то почувствовал, как что-то хрустит», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Хамзат Чимаев победил Уиттакера с помощью залома шеи в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, он одержал восьмую победу в североамериканской лиге.

Материалы по теме
Чимаев — зверь, Топурию никто не остановит. Главные выводы после UFC 308
Чимаев — зверь, Топурию никто не остановит. Главные выводы после UFC 308
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android