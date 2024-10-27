Хамзат Чимаев: когда я схватил Уиттакера, то почувствовал, как что-то хрустит

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев высказался о том, что сломал челюсть бывшему обладателю чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцу Роберту Уиттакеру.

«Да, мне показали фото [его челюсти]. Но я и в бою почувствовал, что у него что-то не так с челюстью. Я сожалею об этом. Я, конечно, не хотел ломать ему челюсть, но это моя работа — причинять оппоненту боль. Когда я его схватил, то почувствовал, как что-то хрустит», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Хамзат Чимаев победил Уиттакера с помощью залома шеи в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, он одержал восьмую победу в североамериканской лиге.