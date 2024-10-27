Чимаев ответил, с кем бы хотел подраться в следующем бою — с Адесаньей или Стриклендом

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев ответил, с кем бы хотел подраться в следующем бою — с нигерийцем Исраэлем Адесаньей или американцем Шоном Стриклендом.

«Если это будет бой за титул, то с обоими. Не знаю. В общем, для меня бой с Адесаньей более денежный, поскольку его имя намного громче. Но мне хотелось бы подраться и со Стриклендом. Мы тренировались вместе. У нас с ним есть незаконченное дело», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 308.

В последнем поединке Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера с помощью залома шеи в первом раунде на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, он одержал восьмую победу подряд в североамериканской лиге.