Дастин Порье: хочу подраться с Холлоуэем или Топурией. Илия — отличный боксёр

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье заявил о желании подраться или с соотечественником и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем, или с действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Илия отличный боксёр. Хочу подраться с ним или с Холлоуэем», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера состоялся бой между Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом в третьем раунде.