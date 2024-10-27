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Дастин Порье: хочу подраться с Холлоуэем или Топурией. Илия — отличный боксёр

Дастин Порье: хочу подраться с Холлоуэем или Топурией. Илия — отличный боксёр
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье заявил о желании подраться или с соотечественником и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем, или с действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Илия отличный боксёр. Хочу подраться с ним или с Холлоуэем», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера состоялся бой между Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом в третьем раунде.

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