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Магомед Анкалаев: Алекс Перейра, перестань бегать и произнеси моё имя сейчас

Магомед Анкалаев: Алекс Перейра, перестань бегать и произнеси моё имя сейчас
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Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев вновь обратился к действующему обладателю чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

«Шестилетняя беспроигрышная серия из 13 боёв. Произнеси моё имя сейчас. Перестань бегать, Алекс [Перейра]», — написал Магомед Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Магомедом Анкалаевым и австрийско-сербским бойцом Александаром Ракичем. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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