Макс Холлоуэй поделился мнением об окончательном переходе в лёгкий вес

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй высказался об окончательном переходе в лёгкий вес.

«Я поговорю с командой, мы это обсудим. У меня была лучшая весогонка в этот раз. Но что мне ещё делать в этом полулёгком? У меня уже было несколько попыток вернуть этот пояс. Появляются новые лица, это было бы интересно. Но лёгкий вес выглядит более весёлым для боёв, просто учитывая калибр оппонентов. Там много больших имён. Было бы очень интересно закинуть своё имя в этот микс», — сказал Макс на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Напомним, 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Холлоуэй потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от чемпиона UFC испано-грузина Илии Топурии.