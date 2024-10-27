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Уиттакер выступил с заявлением после поражения от Чимаева и рассказал о своём здоровье

Уиттакер выступил с заявлением после поражения от Чимаева и рассказал о своём здоровье
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер выступил с заявлением после поражения от Хамзата Чимаева на турнире UFC 308.

«Спасибо всем за любовь и поддержку. Иногда приходится тяжело, но такова игра. Огромные поздравления Хамзату – он был лучше в этот вечер. Это всё, что нужно знать. Я чувствовал себя отлично и был готов. Всё было в норме. Моя челюсть в порядке, но зубы сместились. Это хороший повод поставить их как надо, ха-ха.

Я расстроен, но я возвращаюсь лучше после каждой неудачи и каждого испытания. В этот раз не будет иначе. Хочу поблагодарить свою команду и всех тех, кто поддерживал меня на этом пути. Пора провести немного времени с семьёй. Скоро вернусь!» — написал Роберт на своей странице в социальных сетях.

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