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Диллон Дэнис: не заблуждайтесь, Конор Макгрегор — величайший полулегковес в истории

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом промоушена UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, выразил мнение, что Печально известный является величайшим бойцом в полулёгком весе в истории.

«Не заблуждайтесь, Конор Макгрегор — величайший полулегковес в истории. Он по-прежнему линейный чемпион. Конец споров», — написал Диллон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), чемпион UFC в категории до 66 кг испано-грузин Илия Топурия нокаутировал известного американского бойца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Уроженец Гавайских островов впервые в карьере уступил нокаутом.

Отметим, что часть ММА-сообщества считает Холлоуэя величайшим бойцом в истории в категории до 66 кг.