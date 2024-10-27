Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диллон Дэнис: не заблуждайтесь, Конор Макгрегор — величайший полулегковес в истории

Диллон Дэнис: не заблуждайтесь, Конор Макгрегор — величайший полулегковес в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом промоушена UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, выразил мнение, что Печально известный является величайшим бойцом в полулёгком весе в истории.

«Не заблуждайтесь, Конор Макгрегор — величайший полулегковес в истории. Он по-прежнему линейный чемпион. Конец споров», — написал Диллон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), чемпион UFC в категории до 66 кг испано-грузин Илия Топурия нокаутировал известного американского бойца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Уроженец Гавайских островов впервые в карьере уступил нокаутом.

Отметим, что часть ММА-сообщества считает Холлоуэя величайшим бойцом в истории в категории до 66 кг.

Материалы по теме
Дастин Порье: хочу подраться с Холлоуэем или Топурией. Илия — отличный боксёр
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android