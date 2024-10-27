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Уиттакер подробно прокомментировал свою травму зубов, которую получил в бою с Чимаевым

Уиттакер подробно прокомментировал свою травму зубов, которую получил в бою с Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер дал подробный комментарий о своей травме, которую получил в бою с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Я в порядке. Пострадала не челюсть, а зубы. Они были вдавлены внутрь. У меня всегда эти зубы были шаткими. Если бы они не были такими уязвимыми, возможно, у меня была бы ещё секунда, чтобы повернуть голову. А может, и нет. Я просто оказался в неудачной позиции. Остальное — уже история. В общем, мои нижние зубы уязвимы, это моя ахиллесова пята. Мне уже приходилось их вправлять, когда я уступил Дрикусу дю Плюсси. Они так и не восстановились. Всё потому, что в детстве я их повредил», — приводит слова Роберта портал talkSPORT.

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