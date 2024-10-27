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Холлоуэй — о возможном третьем бое с Порье: я не против попробовать снова

Холлоуэй — о возможном третьем бое с Порье: я не против попробовать снова
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) американец Макс Холлоуэй поделился мнением о возможности в третий раз подраться с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Дастином Порье.

«Было бы здорово, Бриллиант. Я готов. Только уважение этому парню. Но он ведёт 2-0 против моей задницы. А мне не особо везёт против людей, которые ведут 2-0 против меня (улыбается). Но я не против попробовать снова», — сказал Макс на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), чемпион UFC в категории до 66 кг испано-грузин Илия Топурия нокаутировал известного американского бойца Макса Холлоуэя в третьем раунде. Уроженец Гавайских островов впервые в карьере уступил нокаутом.

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