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Макс Холлоуэй ответил, кого он считает фаворитом в вероятном поединке Махачев — Топурия

Макс Холлоуэй ответил, кого он считает фаворитом в вероятном поединке Махачев — Топурия
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Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй ответил, кого он считает фаворитом в вероятном поединке между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Тяжело ставить против Ислама. Его бойцовский стиль непростой. Он любит бороться, а теперь ещё и стойку полюбил, влюбился в ударку. Так что очень сложно ставить против него», — сказал Макс на пресс-конференции после турнира UFC 308.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде. Уроженец Гавайских островов впервые в карьере уступил нокаутом.

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