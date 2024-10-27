О'Мэлли — о Топурии в бою с Холлоуэем: Илия словно маленький чёртов Алекс Перейра

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли оценил выступление действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии в поединке с известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

«Илия был очень агрессивен на протяжении всего боя. Он как маленький чёртов Алекс Перейра», — сказал О'Мэлли в видео на YouTube-канале Suga Sean O’Malley.

Напомним, на турнире UFC 308, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде. Уроженец Гавайских островов впервые в профессиональной карьере уступил нокаутом.