«Обычный, стандартный боец». Магомед Анкалаев оценил уровень Алекса Перейры

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев оценил уровень действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры.

«Каждый может прочитать его удары. Он просто обычный, стандартный боец, который движется вперёд и роняет своим левым хуком», — сказал Магомед на пресс-конференции после турнира UFC 308.

26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Магомедом Анкалаевым и австрийско-сербским бойцом Александаром Ракичем. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.