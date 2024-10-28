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«Обычный, стандартный боец». Магомед Анкалаев оценил уровень Алекса Перейры

«Обычный, стандартный боец». Магомед Анкалаев оценил уровень Алекса Перейры
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Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев оценил уровень действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры.

«Каждый может прочитать его удары. Он просто обычный, стандартный боец, который движется вперёд и роняет своим левым хуком», — сказал Магомед на пресс-конференции после турнира UFC 308.

26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Магомедом Анкалаевым и австрийско-сербским бойцом Александаром Ракичем. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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