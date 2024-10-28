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Ислам Махачев — Анкалаеву: поздравляю с победой, чемп. Алекс Перейра, прекрати бегать

Ислам Махачев — Анкалаеву: поздравляю с победой, чемп. Алекс Перейра, прекрати бегать
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к соотечественнику и топовому бойцу полутяжёлого дивизиона UFC Магомеду Анкалаеву в связи с его победой над австрийско-сербским бойцом Александаром Ракичем.

«[Алекс Перейра] Прекрати бегать. [Магомед] Поздравляю с победой, чемп», — написал Ислам на своей странице в социальных сетях.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Магомедом Анкалаевым и Александаром Ракичем. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее Магомед Анкалаев обратился к действующему обладателю чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

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