Чимаев и Анкалаев встретились с Рамзаном и Адамом Кадыровыми на турнире UFC 308

Топовый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев встретились с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и его сыном Адамом на турнире UFC 308, который проходил на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Страница Адама Кадырова в социальных сетях

Напомним, Магомед Анкалаев разделил октагон с австрийско-сербским бойцом Александаром Ракичем. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Хамзат Чимаев, в свою очередь, встретился с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Противостояние завершилось победой чеченского бойца заломом шеи в первом раунде.