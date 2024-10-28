Туменов: Дана Уайт может найти отмазки, чтобы не дать Анкалаеву титульный бой

Бывший боец UFC, а ныне чемпион ACA, россиянин Альберт Туменов прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над австрийцем Александром Ракичем.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Анкалаева единогласным решением.

«Магомед пытался в этом бою работать в стойке. Но сложно нокаутировать соперника, который наносит один-два удара и убегает. Если бы Ракич работал как в бою с Иржи Прохазкой, агрессивно шёл в обмен ударами, то Анкалаев бы его поймал. В целом уверенная победа, хотя не зрелищная. Дана Уайт может найти отмазки, чтобы не дать Магомеду титульный бой. Но мне кажется, что титул уже дать должны», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

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