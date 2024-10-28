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Тренер Шары Буллета назвал желаемого соперника для россиянина после UFC 308

Тренер Шары Буллета назвал желаемого соперника для россиянина после UFC 308
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Гор Азизян, тренер непобеждённого российского средневеса Шарабутдина Магомедова, заявил о желании увидеть поединок своего бойца с бывшим чемпионом дивизиона новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Шара готов драться с Адесаньей на сто процентов. И в спортивном плане, и в медийном мы готовы. Теперь выбор стоит только за Адесаньей.

Шаре никогда не давали медийные бои, он сам себя делает медийным. Назовите мне кого-то в медиа, с кем мы дрались? Все соперники Шары стали узнаваемыми только из-за него. Поэтому ждём нового вызова от UFC», – сказал Гор Азизян в эфире телеканала UDAR.

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