Лучший тренер 2022 года по версии The Ring сказал, почему Бивол проиграл Бетербиеву

Лучший тренер 2022 года по версии издания The Ring Боб Сантос прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

«Вначале Бивол определённо выигрывал. Хотя Бетербиев всё равно забрал пару раундов в первой половине боя, середина была очень сложной для подсчёта. В конце Бивол либо устал, либо решил, что ведёт на записках и ему не нужно драться. Так или иначе, а это стоило ему боя», — приводит слова Сантоса BoxingScene.