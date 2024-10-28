Петросян — о поражении от Шары Буллета: это был лаки-панч, я мог продолжать

Армянский боец UFC Армен Петросян прокомментировал досрочное поражение от россиянина Шарабутдина Магомедова, поединок с которым состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я считаю, что контролировал полностью бой. Первый раунд был за мной, второй раунд я тоже контролировал, всё было отлично, я работал всегда первым номером, не давал ему раскрыть сильные стороны, его ноги. У меня всё хорошо получалось.

Да, получился лаки-панч, но я был в сознании. Он попал, но я контролировал. Я думал, что он побежит добивать, но смотрю, он не идёт… Голову поднимаю, рефери показывает «стоп». Я ничего не понял», — сказал Петросян в интервью YouTube-каналу Sport24: Культура бития.