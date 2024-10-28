Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Полный отстой». Джамал Хилл раскритиковал Анкалаева за победу над Ракичем

«Полный отстой». Джамал Хилл раскритиковал Анкалаева за победу над Ракичем
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал выступление россиянина Магомеда Анкалаева с австрийцем Александром Ракичем.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Анкалаева единогласным решением.

«Трудно и сложно представить, как кому-то дают титульный бой после такого выступления… Это полный отстой. Я знаю, что UFC не любит Анкалаева. Так что ничего нельзя исключать», – сказал Хилл на своём YouTube-канале.

Ранее чемпион ACA Альберт Туменов оценил титульные перспективы Анкалаева.

Материалы по теме
Туменов: Дана Уайт может найти отмазки, чтобы не дать Анкалаеву титульный бой

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android