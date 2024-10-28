Иван Штырков оценил шансы Топурии в бою с Махачевым

Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков оценил шансы чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузина Илии Топурии в поединке с действующим обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) Исламом Махачевым.

«С Махачевым у Топурии шансов не будет. В лагере Хабиба они не предоставят ему возможности просто драться. Они его заборят. Я бы не поднимал борьбу Топурии до уровня Махачева. Это для полулёгкого веса его борьба с ударкой на очень хорошем уровне. Мне понравилось, какой проход он сделал Холлоуэю. Видно, что умеет, всё чётко. Есть база борьбы и хороший удар. Этого достаточно для его дивизиона. Повторится история, как в бою Махачева с Александром Волкановски. Ислам ничего ему сделать не даст. И не будет с ним драться», — приводит слова Штыркова издание MMA.Metaratings.ru.

На минувшем турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.