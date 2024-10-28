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Чимаев: я не хотел драться с Уиттакером

Чимаев: я не хотел драться с Уиттакером
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев высказался о досрочной победе над бывшим чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«Я не хотел драться с Робертом, но мне дали этот бой. Уиттакер – парень, на которого я равнялся. Он был чемпионом, когда я начинал. Спасибо Робу, что сделал меня лучше», — сказал Чимаев в интервью UFC.

Напомним, поединок Чимаева и Уиттакера состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева приёмом в первом раунде.

Ранее чемпион дивизиона Дрикус дю Плесси обратился к Уиттакеру после поражения австралийца.

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