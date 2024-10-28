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«Мы были в ужасном положении». Тренер Фьюри высказался о бое с Усиком

«Мы были в ужасном положении». Тренер Фьюри высказался о бое с Усиком
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Энди Ли, член тренерского штаба двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о проблемах команды британца в поединке с украинцем Александром Усиком.

«В углу было слишком много голосов. Мы были в ужасном положении, нам нужно было вытащить Тайсона из передряги. Мне тогда сказали, что мы проигрываем в два раунда, и я поверил. Пришлось сказать об этом между раундами. Я считал, что отец Тайсона давал отличные советы, но это его отец. Шугар Хилл Стюард должен быть единственным голосом в углу, так и будет в реванше», — приводит слова Ли издание BoxingScene.

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