Пэдди Пимблетт: по-прежнему считаю, что побил бы Топурию

Звёздный британский легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о чемпионе организации в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузине Илии Топурии.

«Не могу дождаться, когда Илия поднимется в лёгкий вес. Я по-прежнему считаю, что побил бы его. Скорее бы Волкановски вернулся и победил его. Если он этого не сделает, я готов», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Напомним, на минувшем турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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