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Кормье: не уверен, что видел такого же бьющего полулегковеса, как Илия Топурия

Кормье: не уверен, что видел такого же бьющего полулегковеса, как Илия Топурия
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал победу действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурии над Максом Холлоуэем.

«Я не знаю, видели ли мы парня в полулёгком весе, который бил бы, как этот чувак. Он бьёт как никто другой. У Конора Макгрегора была большая мощь в этой весовой, но у него не было таких навыков, если говорить о чистом боксе.

Я говорил с людьми, и они сказали, что он как Геннадий Головкин. Помните, как он сносил чуваков в начале карьеры? Топурия такой же», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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