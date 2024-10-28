Скаредин: не верю, что UFC даст Анкалаеву бой с Перейрой. В этом нет бизнес-смысла

Известный менеджер Александр Скаредин оценил шансы российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева сразиться за титул UFC.

«Анкалаев провёл суперкрутой бой, чисто в стойке. Он ничего не дал сделать Ракичу, а точнее, заставил пятиться назад одного из сильнейших спортсменов своего дивизиона. Мы все привыкли к стереотипу, что Анкалаев ассоциируется с какой-то доминирующей борьбой, но сейчас Магомед показал, что и его ударная техника находится на таком уровне, что большинству соперников полутяжёлого дивизиона просто нечего ловить против Анкалаева.

Не знаю, что будет в будущем. Но я вообще не поверю, что UFC даст Перейре провести защиту против Анкалаева. В этом нет вообще никакого бизнес-смысла. Они просто потеряют деньги. Понятно, что нехорошо, что это влияет на судьбу человека, супербойца, который всё не может дождаться своего титульного шанса. Но 600 с лишним человек (в ростере лиги) дерутся и зарабатывают деньги только потому, что UFC умеет их зарабатывать, организовывая бои, которые продают. В общем, интересно, что будет дальше», — сказал руководитель команды «Рать» Скаредин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.