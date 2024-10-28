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«После четырёх дней кача». 57-летний Тактаров показал актуальную физическую форму

«После четырёх дней кача». 57-летний Тактаров показал актуальную физическую форму
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками недавней фотографией. Прославленный боец показал, в какой физической форме находится в настоящий момент. Сейчас ему 57 лет.

«После четырёх дней кача в зале. Сам не знаю как. Может, просто фотография. Ракурс хороший», — подписал фото Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Олег является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. В общей сложности в смешанных единоборствах Тактаров провёл 24 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два раза поединки с участием ветерана заканчивались вничью.

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