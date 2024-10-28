Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марлон Вера: теперь Чимаеву нельзя отказать в бое за титул UFC

Марлон Вера: теперь Чимаеву нельзя отказать в бое за титул UFC
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC эквадорец Марлон Вера считает, что непобеждённый Хамзат Чимаев (14-0) является первым кандидатом на чемпионский бой в среднем весе (до 84 кг).

«Теперь Чимаеву нельзя отказать в бое за титул», — написал Вера в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на UFC 308 Чимаев досрочно победил в первом раунде бывшего чемпиона организации австралийца Роберта Уиттакера. Действующим чемпионом является южноафриканец Дрикус дю Плессси.

Ранее в интервью Чимаев заявил, что не хотел драться с Уиттакером.

Материалы по теме
Чимаев: я не хотел драться с Уиттакером

ОАЭ — земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android