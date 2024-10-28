Марлон Вера: теперь Чимаеву нельзя отказать в бое за титул UFC

Бывший претендент на титул UFC эквадорец Марлон Вера считает, что непобеждённый Хамзат Чимаев (14-0) является первым кандидатом на чемпионский бой в среднем весе (до 84 кг).

«Теперь Чимаеву нельзя отказать в бое за титул», — написал Вера в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на UFC 308 Чимаев досрочно победил в первом раунде бывшего чемпиона организации австралийца Роберта Уиттакера. Действующим чемпионом является южноафриканец Дрикус дю Плессси.

Ранее в интервью Чимаев заявил, что не хотел драться с Уиттакером.

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