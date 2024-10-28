Полный список участников турнира UFC Fight Night 246

2 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246, который возглавит бой экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндона Морено против Амира Альбази.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Брэндон Морено — Амир Альбази
Роуз Намаюнас — Эрин Блэнчфилд
Деррик Льюис — Джоната Диниз
Брендсон Рибейро — Кайо Мачадо
Марк-Андре Баррио — Дастин Штольцфус
Майк Мэлотт — Тревин Джайлс
Предварительный кард
Айеманн Захаби — Педро Муньос
Ариане Липски — Жасмин Ясудавичюс
Шарль Журден — Виктор Генри
Джек Шор — Юссеф Залал
Александр Романов — Родриго Насименто
Сергей Сидей — Гарретт Армфилд
Коди Гибсон — Чад Анхелигер
Ивана Петрович — Джейми-Лин Хорт