Полный список участников турнира UFC Fight Night 246

2 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246, который возглавит бой экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндона Морено против Амира Альбази.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Брэндон Морено — Амир Альбази

Роуз Намаюнас — Эрин Блэнчфилд

Деррик Льюис — Джоната Диниз

Брендсон Рибейро — Кайо Мачадо

Марк-Андре Баррио — Дастин Штольцфус

Майк Мэлотт — Тревин Джайлс

Предварительный кард

Айеманн Захаби — Педро Муньос

Ариане Липски — Жасмин Ясудавичюс

Шарль Журден — Виктор Генри

Джек Шор — Юссеф Залал

Александр Романов — Родриго Насименто

Сергей Сидей — Гарретт Армфилд

Коди Гибсон — Чад Анхелигер

Ивана Петрович — Джейми-Лин Хорт