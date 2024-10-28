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Полный список участников турнира UFC Fight Night 246

Полный список участников турнира UFC Fight Night 246
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2 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 246, который возглавит бой экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндона Морено против Амира Альбази.

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Брэндон Морено — Амир Альбази
03 ноября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Брэндон Морено
Не началось
Амир Альбази

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Брэндон Морено — Амир Альбази

Роуз Намаюнас — Эрин Блэнчфилд

Деррик Льюис — Джоната Диниз

Брендсон Рибейро — Кайо Мачадо

Марк-Андре Баррио — Дастин Штольцфус

Майк Мэлотт — Тревин Джайлс

Предварительный кард

Айеманн Захаби — Педро Муньос

Ариане Липски — Жасмин Ясудавичюс

Шарль Журден — Виктор Генри

Джек Шор — Юссеф Залал

Александр Романов — Родриго Насименто

Сергей Сидей — Гарретт Армфилд

Коди Гибсон — Чад Анхелигер

Ивана Петрович — Джейми-Лин Хорт

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