Рафаэль дос Аньос не намерен завершать карьеру

40-летний экс-чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что не намерен завершать бойцовскую карьеру, несмотря на поражение от Джеффа Нила на турнире UFC 308 в Абу-Даби, где он получил серьёзную травму ноги и не смог продолжить поединок на второй минуте стартового раунда.

«Мне кажется, что эта травма случилась, когда мы одновременно с Нилом нанесли удар ногой, именно тогда я услышал какой-то хруст чуть ниже колена.

Я всего лишь второй раз за всю свою карьеру оказался в больнице после боя. И сейчас осознаю, что мне круто повезло, что я тут всего второй раз, потому что наш спорт очень жёсткий.

Конечно, хотелось по-другому отпраздновать своё 40-летие. Но ничего страшного, сейчас отдохну, восстановлюсь, проведу время с семьёй и затем вернусь. Я ещё не закончил карьеру и не сказал своего последнего слова», — написал Рафаэль на своей странице в социальных сетях.