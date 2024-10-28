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Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Шарабутдина Магомедова

Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Шарабутдина Магомедова
Исраэль Адесанья
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отреагировал на вызов со стороны непобеждённого российского средневеса Шарабутдина Магомедова.

«Не произноси моё имя своим чёртовым ртом! Какого чёрта я ему сделал? Зачем он меня посылает?» – написал Адесанья на своей странице в социальной сети.

Напомним, Магомедов свой последний бой провёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), где открыл основной кард турнира UFC 308 вместе с армянским бойцом Арменом Петросяном. Уже в первом раунде Магомедов одержал победу сокрушительным нокаутом, получив в итоге за эту победу бонус в размере $ 50 тыс. в номинации «Выступление вечера».

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