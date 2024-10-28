Эдди Хирн хочет организовать бой Джека Кэттеролла с Теофимо Лопесом

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что хочет организовать бой обладателю «временного» титула WBO в первом полусреднем весе британцу Джеку Кэттероллу с полновесным чемпионом мира по этой версии Теофимо Лопесом.

«Что касается Теофимо Лопеса, то мы бы с удовольствием его отшлепали, несмотря на то, что он очень хороший боец. Он огромная звезда, и я конечно сомневаюсь, что он приедет в Манчестер, но это было бы знаменательное шоу — представьте, что Теофимо Лопес привезут в Великобританию.

Да, это маловероятно, что Лопес приедет сюда, но мы готовы это организовать, если он заинтересуется и даст своё согласие», — приводит слова Хирна BoxingScene.

В ночь с 26 на 27 октября в Манчестере Кэттеролл победил экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса единогласным решением судей.