Муроджон Ахмадалиев проведёт титульный бой 14 декабря в Монте-Карло

Бывший чемпион мира в первом полулёгком весе узбек Муроджон Ахмадалиев 14 декабря в Монте-Карло (Монако) проведёт бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA против мексиканца Рикардо Эспиносы. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Напомним, ранее Ахмадалиев был назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA и должен был сразиться с абсолютным чемпионом в этом дивизионе японцем Наоей Иноуэ, но Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) позволила чемпиону провести бой против Ти Джея Доэни в сентябре 2024 года, где Наоя одержал досрочную победу и успешно отстоял свои пояса.

А теперь Иноуэ намерен 24 декабря у себя на родине в Японии провести бой против первого номера IBF и WBO Сэма Гудмана.