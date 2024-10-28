Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муроджон Ахмадалиев проведёт титульный бой 14 декабря в Монте-Карло

Муроджон Ахмадалиев проведёт титульный бой 14 декабря в Монте-Карло
Муроджон Ахмадалиев
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом полулёгком весе узбек Муроджон Ахмадалиев 14 декабря в Монте-Карло (Монако) проведёт бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA против мексиканца Рикардо Эспиносы. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Напомним, ранее Ахмадалиев был назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA и должен был сразиться с абсолютным чемпионом в этом дивизионе японцем Наоей Иноуэ, но Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) позволила чемпиону провести бой против Ти Джея Доэни в сентябре 2024 года, где Наоя одержал досрочную победу и успешно отстоял свои пояса.

А теперь Иноуэ намерен 24 декабря у себя на родине в Японии провести бой против первого номера IBF и WBO Сэма Гудмана.

Материалы по теме
Эдди Хирн хочет организовать бой Джека Кэттеролла с Теофимо Лопесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android