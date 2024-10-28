Обладатель временного титула чемпиона UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл остался разочарован турниром UFC 308, который проходил 26 октября в Абу-Даби.

«На этом турнире выступили два безоговорочных фаворита с громкими именами, это Роберт Уиттакер в соглавном бою вечера и Макс Холлоуэй в мэйн-ивенте. И результаты их поединков, конечно, немного ранили мою душу. Я без ума от этих парней. Да и 99% фанатов UFC их тоже любят. И вот наши чуваки проиграли. Но нужно отдать должное их победителям Хамзату Чимаеву и Илии Топурии», — сказал Аспиналл на YouTube-подкасте.

В главном событии шоу Макс Холлоуэй проиграл нокаутом в третьем раунде Илии Топурии, а в соглавном бою вечера Хамзат Чимаев уже в первом раунде задушил Роберта Уиттакера.