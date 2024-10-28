Виктор Немков и Хадис Ибрагимов проведут бой 6 декабря на турнире «Наше Дело 86»

Экс-боец Bellator, 37-летний российский полутяжеловес Виктор Немков проведёт бой против соотечественника, бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова на турнире «Наше Дело 86», который пройдёт 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Немков свой последний бой проводил на одном из предыдущих турниров этой организации, который проходил в июне 2024 года в Санкт-Петербурге, и победил там единогласным решением судей другого бывшего бойца UFC Шамиля Гамзатова.

Ибрагимов предыдущий поединок провёл 18 октября 2024 года в Екатеринбурге на турнире RCC 20, где потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Ивана Штыркова.