Сауль Альварес и Крис Юбэнк-младший ведут переговоры о бое в 2025 году

Звёздный мексиканский боксёр второго среднего дивизиона, чемпион WBC, WBA и WBO Сауль «Канело» Альварес ведёт переговоры о бое с действующим чемпионом мира по второстепенной версии IBO в среднем весе британцем Крисом Юбэнком-младшим. Об этом сообщил промоутер британца Бен Шалом.

«Этот бой реален уже в 2025 году. У Альвареса сейчас очень небольшой выбор кандидатов на бой с ним, среди которых нет именитых боксёров, с которыми его хотят видеть фанаты в ринге. У него есть вариант боя с Бенавидесом или с победителем реванша Бетербиев — Бивол, но он не хочет подниматься в полутяжёлый дивизион, так что я думаю, что он всё же внимательно рассмотрит вариант боя с Крисом в Великобритании. Если он хочет оставить за собой наследие, то такой поединок ему очень подошёл бы, потому что Крис в Великобритании большая звезда», — приводит слова промоутера BoxingScene.