Абдуллаев: в Аргентине нам дали неправильные весы, а фанаты кидались бутылками

Один из ведущих российских легковесов, боксёр промоутерской компании RCC Boxing Promotions Заур Абдуллаев прокомментировал победу над аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско, с которым проводил бой 19 октября в Аргентине. А также рассказал о своих впечатлениях по поводу выездного выступления на территории соперника.

«После объявления результата, когда бой остановили, мы начали праздновать сразу.

Может, это не понравилось болельщикам. Они очень сильно поддерживали своего. Там не все, процентов 15-20, кто сидел близко, начали кидаться бутылками. Хорошо, что в основном пустые были. Они даже не столько в меня начали кидаться – в команду.

Может, настолько сильно болели, расстроились? Не могу точно сказать, что их спровоцировало. Мы вроде себя вели уважительно, считаю, что они должны были так же уважительно отнестись к нам. Но, видимо, в Аргентине не умеют уважительно принимать гостей.

С арены мы выходили минут 20. Долго были в ринге, ждали, пока чуть зрители разойдутся. Бо́льшая часть зала нас поддерживала! Хлопали, после боя писали много хорошего, извинялись за своих. Я считаю, что мы повода для такого отношения не давали. Выиграли, обрадовались, отпраздновали, к команде и к сопернику уважение проявили.

Думаю, это все какие-то хулиганы были, выпили, может, немного, поэтому были очень недовольны. В целом основная масса болельщиков вела себя достойно.

Много было моментов, на самом деле. Создали нам сложности там, в Аргентине. Весы неправильные давали перед боем, ещё много что было», — сказал Абдуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.