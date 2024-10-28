Мартин Баколе и Агит Кабайел должны договориться о бое до 5 ноября

Непобеждённый немецкий супертяжеловес Агит Кабайел и африканец Мартин Баколе по решению IBF (Международной боксёрской Федерации) до 5 ноября должны определиться с датой и местом проведения поединка за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира, иначе будут назначены промоутерские торги за право организации этого боя.

Кабайел свой последний бой проводил в мае 2024 года, где победил нокаутом в седьмом раунде Фрэнка Санчеса. Баколе предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и одержал там победу нокаутом в пятом раунде над Джаредом Андерсоном.

Напомним, действующим обладателем пояса IBF в супертяжёлом весе является британец Даниэль Дюбуа.