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Мартин Баколе и Агит Кабайел должны договориться о бое до 5 ноября

Мартин Баколе и Агит Кабайел должны договориться о бое до 5 ноября
Мартин Баколе — Агит Кабайел
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Непобеждённый немецкий супертяжеловес Агит Кабайел и африканец Мартин Баколе по решению IBF (Международной боксёрской Федерации) до 5 ноября должны определиться с датой и местом проведения поединка за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира, иначе будут назначены промоутерские торги за право организации этого боя.

Кабайел свой последний бой проводил в мае 2024 года, где победил нокаутом в седьмом раунде Фрэнка Санчеса. Баколе предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и одержал там победу нокаутом в пятом раунде над Джаредом Андерсоном.

Напомним, действующим обладателем пояса IBF в супертяжёлом весе является британец Даниэль Дюбуа.

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