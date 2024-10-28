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Дана Уайт поддерживает идею реванша Илии Топурии с Александром Волкановски

Дана Уайт поддерживает идею реванша Илии Топурии с Александром Волкановски
Дана Уайт
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать реванш между действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией и экс-чемпионом в этом весе Александром Волкановски.

«Александр Волкановски — боец, которому мы неспособны отказывать. И если он хочет получить реванш с Топурией, он его получит. Он всегда выручал промоушен, когда это было нужно. Если что-то шло не так, я знал, кому можно звонить.

Да и вообще, кто скажет, что просьба Волкановски безумная? Уверен, что все с удовольствием увидели бы ещё один бой между Александром и Топурией», — приводит слова Уайта MMAFighting.

Напомним, Топурия 26 октября в Абу-Даби в главном событии турнира UFC 308 победил экс-чемпиона Макса Холлоуэя и провёл первую защиту своего пояса.

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